Клебо — о Большунове: «Не могу смотреть на него все время. Иначе могу испугаться»
14:34
Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо рассказал о противостоянии с российским лыжником Александром Большуновым.
«Скучал по нему. Большунов демонстрирует, что находится в хорошей форме, приводит слова Клебо NRK. — Видно, как хорошо он поработал. И я должен не отставать.
Нужно стараться думать о себе, а не о сопернике. Сосредоточиться на собственной подготовке.
У меня нет фотографии Большунова на прикроватной тумбочке. Я не могу смотреть на него все время. Иначе могу испугаться и перестать заниматься».
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