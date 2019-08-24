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Клебо — о Большунове: «Не могу смотреть на него все время. Иначе могу испугаться»

14:34
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Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Клебо рассказал о противостоянии с российским лыжником Александром Большуновым.

«Скучал по нему. Большунов демонстрирует, что находится в хорошей форме, приводит слова Клебо NRK. — Видно, как хорошо он поработал. И я должен не отставать.

Нужно стараться думать о себе, а не о сопернике. Сосредоточиться на собственной подготовке.

У меня нет фотографии Большунова на прикроватной тумбочке. Я не могу смотреть на него все время. Иначе могу испугаться и перестать заниматься».

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