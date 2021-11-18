Лыжник Иверсен: «Большунов нас будто не замечает, я бы не потусил с ним в свободное время»

Норвежский лыжник Эмиль Иверсен поделился мнением о российских спортсменах.

«Случается, что кто-то из них похлопает нас по плечу. Но с самыми большими русскими звездами общаться невозможно, — приводит слова норвежца Langrenn. — Что касается Большунова, то он нас будто не замечает. Бежит свою гонку и делает все по-своему. Я бы не выбрал его для того, чтобы потусить в свободное время. Но я очень рад иметь русских в качестве соперников. Они не дают нам расслабиться, и без них Кубок мира и ЧМ были бы как чемпионат Норвегии, мы могли бы тренироваться в половину меньше и тем не менее контролировать шведов».

Большунов — чемпион мира 2021 года в скиатлоне, четырехкратный призер Олимпийских игр 2018 года и двукратный победитель лыжной многодневной гонки «Тур де Ски».

26 ноября стартует первый этап Кубка мира-2021/22 по лыжным гонкам, который пройдет в городе Рука (Финляндия).