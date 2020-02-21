Как Большунов победил в масс-старте на «Ски Туре». Пародия на норвежский СМИ от Спицова

Российский лыжник Денис Спицов в своем Instagram поделился версией победы соотечественника Александра Большунова в масс-старте на «Ски Туре».

История, размещенная Спицовым — пародия на реакцию норвежских СМИ на победу Большунова.

Напомним, что в середине гонки Большунов в контактной борьбе сломал палку. Спицов отдал лидеру сборной свою.

— Норвежские СМИ провели документальное исследование гонки «Ски Тура» на 34 км, — говорится в посте Спицова. — Филологи предположили интересную теорию — Сергей Устюгов оделся в костюм Дениса Спицова и в таком виде бежал масс-старт. После поломки палки Александром Большуновым (что было частью продуманного плана) Сергей отдал палку со специальным механизмом, который помог Александру оторваться от пелотона. После же водитель снегохода, которым являлся Денис Спицов, создавал воздушный мешок для Александра. Эта теория подтвердилась с помощью фотографии, сделанной с вертолёта. Таким образом, сборная России — допингисты.

— Данный пост — выдумка, вымысел, небылица и всего лишь шутка, но уж очень похожая на правду, — прокомментировал публикацию Спицов.