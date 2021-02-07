Итальянские лыжники выиграли командный спринт в Ульрисехамне
15:40
Сборная Италии выиграла командный спринт на этапе Кубка мира в Ульрисехамне. Второй стала команда Швейцарии. Замкнула тройку сборная Швеции.
Сборная России не смогла попасть в финал командного спринта после столкновения Глеба Ретивых с финским лыжником Вернери Сухоненом.
Ульрисехамн (Швеция)
Кубок мира
Мужчины
Командный спринт
1. Италия-1 (Франческо Де Фабиани, Федерико Пеллегрино) — 18.29,0
2. Швейцария-1 (Йофиан Хедигер, Роман Фургер) — отставание 1,10
3. Швеция-2 (Карл Юхан Вестберг, Юхан Хеггстрем) — 1,61
4. Чехия-1 (Людек Шеллер, Михал Новак) — 1,63
5. Швеция-1 (Маркус Грате, Оскар Свенссон) — 2,04
6. США-1 (Саймон Хэмилтон, Кевин Болджер) — 3,11
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