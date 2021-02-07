Итальянские лыжники выиграли командный спринт в Ульрисехамне

Сборная Италии выиграла командный спринт на этапе Кубка мира в Ульрисехамне. Второй стала команда Швейцарии. Замкнула тройку сборная Швеции.

Сборная России не смогла попасть в финал командного спринта после столкновения Глеба Ретивых с финским лыжником Вернери Сухоненом.

Ульрисехамн (Швеция)

Кубок мира

Мужчины

Командный спринт

1. Италия-1 (Франческо Де Фабиани, Федерико Пеллегрино) — 18.29,0

2. Швейцария-1 (Йофиан Хедигер, Роман Фургер) — отставание 1,10

3. Швеция-2 (Карл Юхан Вестберг, Юхан Хеггстрем) — 1,61

4. Чехия-1 (Людек Шеллер, Михал Новак) — 1,63

5. Швеция-1 (Маркус Грате, Оскар Свенссон) — 2,04

6. США-1 (Саймон Хэмилтон, Кевин Болджер) — 3,11