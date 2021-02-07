Сборная России не попала в финал командного спринта. Ретивых упал после столкновения.

Сборная России не смогла попасть в финал командного спринта свободным стилем на этапе Кубка мира в Ульрисехамне.

Российский лыжник Глеб Ретивых во время полуфинальной гонки на повороте столкнулся с финским лыжником Вернери Сухоненом. Оба спортсмена упали и не смогли быстро подняться.

До падения Ретивых шел первым.

Российская сборная в составе Ретивых и Сергея Устюгова в итоге заняла в полуфинале девятое место.

Первой стала сборная Италии, второе и третье места заняли две команды Швеции.

Напомним, что в январе российский лыжник Александр Большунов также имел инцидент с финским лыжником Йони Мяки. Последний во время эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Лахти перегородил россиянину путь. Большунов в ответ ударил Мяки. После этого разразился скандал.