Семиков: «Раздражения из-за победной серии Большунова нет»

Семиков заявил, что его не раздражает победная серия Большунова

Российский лыжник Илья Семиков ответил на вопрос, не раздражает ли его длительная победная серия Александра Большунова. На счету спортсмена 19 выигранных гонок подряд.

— У вас не копится раздражение из-за длительной победной серии Большунова?

— Раздражения никакого нет. Наоборот, нас это подстегивает. Нам интересно, когда с нами мировой лидер. Хочется его обыграть.

— Иногда кажется, что соперники проявляют слишком много уважения к Большунову — боятся его, уступают.

— Нет, никто никому не уступает. Просто его уровень такой — он очень сильный. Только кажется, что кто-то ему уступает. Такого нет. Просто физически он значительно сильнее.