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10 февраля, 13:43

Семиков: «Раздражения из-за победной серии Большунова нет»

Семиков заявил, что его не раздражает победная серия Большунова
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российский лыжник Илья Семиков ответил на вопрос, не раздражает ли его длительная победная серия Александра Большунова. На счету спортсмена 19 выигранных гонок подряд.

— У вас не копится раздражение из-за длительной победной серии Большунова?

— Раздражения никакого нет. Наоборот, нас это подстегивает. Нам интересно, когда с нами мировой лидер. Хочется его обыграть.

— Иногда кажется, что соперники проявляют слишком много уважения к Большунову — боятся его, уступают.

— Нет, никто никому не уступает. Просто его уровень такой — он очень сильный. Только кажется, что кто-то ему уступает. Такого нет. Просто физически он значительно сильнее.

Александр Большунов&nbsp;&mdash; одна из&nbsp;главных звезд Спартакиады-2024. Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Всероссийская Спартакиада 2024
Александр Большунов
Илья Семиков
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