Вяльбе: «Для меня Большунов сильнейший в мире. Даже никаких сомнений нет»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что на сегодняшний момент Александр Большунов является сильнейшим лыжником мира.

— После спринта Ардашев сказал про Большунова: «Да е-мое! Как он это делает?» Вас удивляет результаты Александра?

— Нет. Я вижу всю ту работу, которую Саша делает. Знаю, как он отрабатывает спуски. Кстати, он на них очень много выигрывает. И, честно сказать, Сашин характер не позволяет ему выходить на гонку с расчетом «ну ладно пробегусь». Он всегда выходит заряженный. Это тоже очень важно. Сегодня он сильнее всех остальных. Смиряться с этим не надо. Надо стремиться. Видно, что ребята пытаются.

— Есть конкуренты у него?

— Есть, конечно. Он говорит, что с каждой гонкой ему все интереснее и интереснее. Он же не минуты у всех выигрывает.

— Можно ли назвать его сильнейшим в мире?

— Однозначно. Для меня он сильнейший в мире. Даже никаких сомнений нет, — сказала Вяльбе «СЭ».

На Спартакиаде сильнейших 2024 Большунов на данный момент выиграл спринт и скиатлон.