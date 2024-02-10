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10 февраля, 13:48

Вяльбе: «Для меня Большунов сильнейший в мире. Даже никаких сомнений нет»

Елена Вяльбе считает Большунова сильнейшим лыжником мира
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Александр Большунов.
Фото ФЛГР

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что на сегодняшний момент Александр Большунов является сильнейшим лыжником мира.

— После спринта Ардашев сказал про Большунова: «Да е-мое! Как он это делает?» Вас удивляет результаты Александра?

— Нет. Я вижу всю ту работу, которую Саша делает. Знаю, как он отрабатывает спуски. Кстати, он на них очень много выигрывает. И, честно сказать, Сашин характер не позволяет ему выходить на гонку с расчетом «ну ладно пробегусь». Он всегда выходит заряженный. Это тоже очень важно. Сегодня он сильнее всех остальных. Смиряться с этим не надо. Надо стремиться. Видно, что ребята пытаются.

— Есть конкуренты у него?

— Есть, конечно. Он говорит, что с каждой гонкой ему все интереснее и интереснее. Он же не минуты у всех выигрывает.

— Можно ли назвать его сильнейшим в мире?

— Однозначно. Для меня он сильнейший в мире. Даже никаких сомнений нет, — сказала Вяльбе «СЭ».

Александр Большунов&nbsp;&mdash; одна из&nbsp;главных звезд Спартакиады-2024. Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

На Спартакиаде сильнейших 2024 Большунов на данный момент выиграл спринт и скиатлон.

Александр Большунов
Елена Вяльбе
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