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10 февраля, 13:35

Илья Семиков: «Шансов обогнать Большунова в скиатлоне не было»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Российский лыжник Илья Семиков заявил, что у него не было шансов обогнать Александра Большунова в скиатлоне на Всероссийской спартакиаде 2024.

Семиков в гонке занял второе место, Большунов — первый, а Артем Мальцев — третий.

— Был ли у вас шанс обогнать Большунова в скиатлоне?

— Наверное, нет. Удалось поддержать его рывок, но как он проходит спусковые части — это отдельное искусство. Очень тяжело именно на спусковых частях с ним бороться. Он очень сильно толкается ногами. Даже не сказать, что у него скольжение лыж лучше. Дело именно в технике прохождения. Поэтому трудно с ним бороться.

— Второе место — это максимум?

— Максимум — это первое место. Второе место считаю отличным результатом по такой гонке. Тут много тактических перестроений, суеты. Я ехал и думал: «Как в такой группе финишировать будет?» Рад, что вторым смог заехать.

— Устюгов у себя в соцсетях сказал, что на Спартакиаде жесткая борьба. Почувствовали это?

— Да, очень жесткая. Видно, что все настроены.

— Он говорил, что ребята сильно друг друга бьют на трассе палками, толкаются, ездят по лыжам.

— Я считаю, что это не со зла. Просто специфика круга такая, что здесь прямые спуски и резкие контруклоны, повороты, поэтому бывает, что сзади наезжают, деваться некуда. Такая проектировка трассы.

— Вы особенно хороши в этом сезоне в скиатлоне. Особенно тренировались летом к этой дисциплине?

— Честно, не знаю, почему скиатлон получается неплохо. Я тяготею к более длинным дистанциям, думаю, поэтому лучше получается.

Александр Большунов&nbsp;&mdash; одна из&nbsp;главных звезд Спартакиады-2024. Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Всероссийская Спартакиада 2024
Александр Большунов
Илья Семиков
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