Норвежец Поль Гольберг рассказал о победе в общем зачете «Ски тура». Он также прокомментировал результат российского лыжника Александра Большунова в гонке преследования в рамках многодневки «Ски тур». Россиянин лидировал в общем зачете «Ски тура» перед началом гонки, но финишировал лишь седьмым, уступив шести норвежцам.

— Это особенный день для меня. Когда понял, что у Большунова не катят лыжи, то подумал: «Жаль, что все решится вот так. Мы-то решили поменять лыжи буквально перед стартом и это изменило все, — приводит слова Гульберга Langrenn.

Великолепное чувство от того, что все закончилось. Я боялся, что гонка на 34 км лишила меня шансов на победу, но сегодня у меня был по-настоящему хороший день.