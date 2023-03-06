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Сегодня, 12:49

Главный врач лыжной сборной России рассказал о состоянии Степановой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный врач лыжной сборной России Роман Эрлихман рассказал о состоянии здоровья лыжницы Вероники Степановой.

«У Вероники Степановой был обычный мышечный спазм. Эту ситуацию мы уже разрешили, а сама спортсменка чувствует себя хорошо. Мышечная история — разрешилась в ту же субботу. С Вероникой все нормально, и она находится под контролем врачей. Все, что будет необходимо в контексте дополнительных обследований, будет сделано, если это, конечно, потребуется. Степанова постоянно живет в Москве, а сейчас поехала домой. На данный момент все под контролем, ничего экстренного в субботу не произошло», — приводит слова Эрлихмана Sport24.

Степанова после пересечения финишной черты в гонке на 30 км на соревнованиях «Чемпионские высоты» в Архангельской области упала и не могла встать. Ей оказали медицинскую помощь и унесли на носилках.

Источник: https://sport24.ru/news/lyzhi/2023-03-06-glavnyy-vrach-lyzhnoy-sbornoy-rossii-rasskazal-o-sostoyanii-stepanovoy-kotoroy-stalo-plokho-posle-finisha
Вероника Степанова
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