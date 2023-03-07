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Лыжник Якимушкин: «Норвежцам без разницы, есть мы или нет на международных стартах»

Якимушкин выразил уверенность, что иностранные соперники не переживают по поводу отстранения россиян
Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Иван Якимушкин
Иван Якимушкин.
Фото Global Look Press

Лыжник сборной России, серебряный призер Олимпиады-2022 Иван Якимушкин в интервью «СЭ» выразил уверенность, что иностранные соперники не переживают по поводу отстранения российских спортсменов.

— Вопросы про нейтральный статус вам задавали, давайте спрошу по-другому — вы ведь тоже выступали на Кубке мира без норвежцев, в том сезоне заняли второе место в зачете. Вы чувствовали, что соревнования обесценены? Можно сравнить эти ощущения с теми, что сейчас у норвежцев?

— А вы замечаете по норвежцам, что они переживают по поводу нашего отсутствия, что нас нет?

— Может, просто не очень приветствуется, когда они говорят об этом?

— Ничего они не переживают. На нас свет клином не сошелся. Есть мы или нет — им без разницы. Французы заезжают в спринтах третьими, многие другие ребята составляют им конкуренцию. У них не происходит такого, что норвежцы приехали — и первая шестерка вся их, они без борьбы не уезжают. Нет, они чувствуют борьбу и живут от соревнований до соревнований, там этап идет каждую неделю. Они живут по этому графику, я сомневаюсь, что кто-то из них сидит и грустит: «Вот, если бы русские были, я бы по-другому бежал...» Нет, — сказал Якимушкин.

Иван Якимушкин. «Норвежцам без разницы, есть мы на соревнованиях или нет». Мнение призера Олимпиады Якимушкина

Олимпиада
Иван Якимушкин
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