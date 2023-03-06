Бородавко заявил, что со Степановой все хорошо

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заверил, что олимпийская чемпионка Вероника Степанова не испытывает проблем со здоровьем.

«Что конкретно случилось с Вероникой Степановой, может сказать врач нашей команды, но лыжница раньше уехала в Москву. На обследование ли, точно сказать не могу. От себя добавлю: после случившегося со Степановой все хорошо, ничего серьезного в субботу не случилось», — приводит слова Бородавко Sport24.

Степанова после пересечения финишной черты в гонке на 30 км на соревнованиях «Чемпионские высоты» в Архангельской области упала и не могла встать. Ей оказали медицинскую помощь и унесли на носилках.