FIS объявила о переносе этапа Кубка мира по лыжным гонкам из-за возросших затрат на электроэнергию

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда объявила о переносе спринтерского этапа Кубка мира по лыжным гонкам из-за возросших цен на электроэнергию.

Соревнования должны были пройти в Милане 21-22 января. Турнир перенесен в горнолыжный курорт Ливиньо, который также находится в Ломбардии, на севере Италии.

В воскресенье, 23 октября, совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлил отстранение российских спортсменов от соревнований на сезон-2022/23.