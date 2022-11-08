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Сегодня, 12:23

FIS объявила о переносе этапа Кубка мира по лыжным гонкам из-за возросших затрат на электроэнергию

Руслан Минаев
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Международная федерация лыжного спорта и сноуборда объявила о переносе спринтерского этапа Кубка мира по лыжным гонкам из-за возросших цен на электроэнергию.

Соревнования должны были пройти в Милане 21-22 января. Турнир перенесен в горнолыжный курорт Ливиньо, который также находится в Ломбардии, на севере Италии.

В воскресенье, 23 октября, совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) продлил отстранение российских спортсменов от соревнований на сезон-2022/23.

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