Тренер объяснил, почему Вероника Степанова пропустила контрольную тренировку

Тренер Егор Сорин рассказал «СЭ», почему олимпийская чемпионка Вероника Степанова не принимала участие во второй контрольной тренировке в Ханты-Мансийске.

— Не только Вероника Степанова, но вообще ни один спортсмен моей группы не бежал, — сказал Сорин «СЭ». — Мы не планировали такую тренировку делать. Изначально в планах была только одна контрольная — спринт.

— Как оцените подготовку Вероники?

— Все хорошо. Готовимся к сезону, который скоро начнется. Еще есть 10 дней. Когда он начнется, тогда и будем говорить о состоянии.

— Говорили, что вас не напрягает ее медиаактивность. Ничего не изменилось?

— Все так же. Занимается делом, которое ей нравится, в свободное время. Ничего страшного. Главное, чтобы тренировкам и результатам это не мешало, — сказал Сорин «СЭ».

Во вторник, 8 ноября, лыжницы выступали в гонке с раздельным стартом на 5 километров свободным стилем. Победу одержала Мария Истомина, второе место заняла Наталья Непряева, бронза — у биатлонистки Елизаветы Каплиной.