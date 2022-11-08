Лыжные гонки
Новости Зачет Кубка мира Календарь Кубка мира Чемпионат мира Олимпиада
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 11:08

Тренер объяснил, почему Вероника Степанова пропустила контрольную тренировку

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Тренер Егор Сорин рассказал «СЭ», почему олимпийская чемпионка Вероника Степанова не принимала участие во второй контрольной тренировке в Ханты-Мансийске.

— Не только Вероника Степанова, но вообще ни один спортсмен моей группы не бежал, — сказал Сорин «СЭ». — Мы не планировали такую тренировку делать. Изначально в планах была только одна контрольная — спринт.

— Как оцените подготовку Вероники?

— Все хорошо. Готовимся к сезону, который скоро начнется. Еще есть 10 дней. Когда он начнется, тогда и будем говорить о состоянии.

— Говорили, что вас не напрягает ее медиаактивность. Ничего не изменилось?

— Все так же. Занимается делом, которое ей нравится, в свободное время. Ничего страшного. Главное, чтобы тренировкам и результатам это не мешало, — сказал Сорин «СЭ».

Во вторник, 8 ноября, лыжницы выступали в гонке с раздельным стартом на 5 километров свободным стилем. Победу одержала Мария Истомина, второе место заняла Наталья Непряева, бронза — у биатлонистки Елизаветы Каплиной.

Вероника Степанова
0
Читайте также
Пары в плей-офф Лиги чемпионов — огонь! Уже на стадии 1/8 мы увидим два недавних финала
Фантастический матч Овечкина: продлил голевую серию, чуть не забил гол года, отдал суперпас
Сын президента Федерации тхэквондо Украины умер в Москве
Умер участвовавший в операции «Аргун» в Чечне генерал Золотухин
Мать выбросила годовалого ребенка из окна 11-го этажа в Москве
Может ли ракета случайно отклониться от цели: подкаст «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Истомина выиграла гонку на 5 км свободным стилем на контрольных стартах сборной России в Ханты-Мансийске
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости