Вяльбе — о переносе этапа Кубка мира из Милана: «Мне вообще пофигу. Пусть они делают что хотят!»

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе в комментарии для «СЭ» отреагировала на перенос спринтерского этапа Кубка мира по лыжным гонкам из Милана из-за возросших затрат на электроэнергию.

«Ничего не думаю по этому поводу. Мне вообще пофигу, что и куда они переносят! Я не наблюдаю и не слежу за тем, что происходит сейчас на международной арене. Пусть они делают, что хотят! Переносят, проводят, не проводят. Меня это на сегодняшний день никаким образом не интересует», — сказала Вяльбе «СЭ».

Изначально планировалось, что этап Кубка мира в Милане пройдет с 21 по 22 января 2023 года. В результате было принято перенести соревнования в другой итальянский город — Ливиньо — и провести гонки в те же даты.