Финский лыжник простил Большунова за столкновение

Финский лыжник Йони Мяки заявил, что принимает извинения россиянина Александра Большунова за инцидент, произошедший между ними на финише эстафеты этапа Кубка мира в Лахти (Финляндия).

«Было непросто сфокусироваться на правильных вещах на этой неделе. Я получил много комментариев из России в Instagram, пришлось даже закрыть аккаунт. Говорил ли я с Большуновым? Нет, еще не успел, но я принимаю его извинения. Если мы увидимся, то пожелаю ему удачи», — приводит Expressen слова Мяки.

Во время эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти россиянин отмахнулся и ударил Мяки палкой, а после финиша врезался в него. В результате судьи дисквалифицировали Большунова за неспортивное поведение и лишили команду сборной России бронзовой медали.