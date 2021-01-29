Диггинс выиграла индивидуальную гонку в Фалуне на этапе Кубка мира, Непряева не финишировала

В пятницу 29 января американка Джессика Диггинс одержала победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

Две секунды ей уступила норвежка Тереза Йохауг, шведка Эбба Андерссон стала третьей с проигрышем в 14 секунд.

Лучшей среди россиянок завершила гонку Юлия Ступак с 11-м временем (проигрыш — минута и десять секунд). Еще одна россиянка Наталья Непряева сошла с дистанции после падения. Судя по всему, у нее какие-то проблемы с рукой.

Лыжные гонки

Фалун (Швеция)

Кубок мира

Женщины

Индивидуальная гонка, 10 км (С)

1. Джессика Диггинс (США) — 23.35,9

2. Тереза Йохауг (Норвегия) — отставание 2,1

3. Эбба Андерссон (Швеция) — 14,6

4. Рагнхиль Хага (Норвегия) — 40,6

5. Хейди Венг (Норвегия) — 41,1

6. Хелена Фоссесхольм (Норвегия) — 45,5

11. Юлия Ступак (Россия) — 1.10,5

24. Яна Кирпиченко (Россия) — 1.49,1

28. Анна Нечаевская (Россия) — 1.54,3

33. Екатерина Смирнова (Россия) — 2.07,8

34. Лилия Васильева (Россия) — 2.10,3

37. Мария Истомина (Россия) — 2.12,6