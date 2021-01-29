Диггинс выиграла индивидуальную гонку в Фалуне на этапе Кубка мира, Непряева не финишировала
В пятницу 29 января американка Джессика Диггинс одержала победу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.
Две секунды ей уступила норвежка Тереза Йохауг, шведка Эбба Андерссон стала третьей с проигрышем в 14 секунд.
Лучшей среди россиянок завершила гонку Юлия Ступак с 11-м временем (проигрыш — минута и десять секунд). Еще одна россиянка Наталья Непряева сошла с дистанции после падения. Судя по всему, у нее какие-то проблемы с рукой.
Лыжные гонки
Фалун (Швеция)
Кубок мира
Женщины
Индивидуальная гонка, 10 км (С)
1. Джессика Диггинс (США) — 23.35,9
2. Тереза Йохауг (Норвегия) — отставание 2,1
3. Эбба Андерссон (Швеция) — 14,6
4. Рагнхиль Хага (Норвегия) — 40,6
5. Хейди Венг (Норвегия) — 41,1
6. Хелена Фоссесхольм (Норвегия) — 45,5
11. Юлия Ступак (Россия) — 1.10,5
24. Яна Кирпиченко (Россия) — 1.49,1
28. Анна Нечаевская (Россия) — 1.54,3
33. Екатерина Смирнова (Россия) — 2.07,8
34. Лилия Васильева (Россия) — 2.10,3
37. Мария Истомина (Россия) — 2.12,6
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