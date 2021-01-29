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Непряева сошла с дистанции в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Фалуне

15:43
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Российская лыжница Наталья Непряева сошла с дистанции во время индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в шведском Фалуне.

На середине дистанции россиянка резко остановилась, к ней подошел представитель тренерского штаба и после нескольких секунд совещания было принято решение закончить гонку.

На данный момент неизвестно, что стало причиной резкого ухудшения здоровья.

Ранее 29 января Александр Большунов выиграл мужскую индивидуальную гонку в Фалуне.

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