Вяльбе — о Ступак: «Я хотела бы, чтобы Юлия бегала, но она не готова»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объяснила «СЭ» свои слова про российскую лыжницу Юлию Ступак.

9 фнвраля Вяльбе заявила, что у Ступак проблемы с головой и, если спортсменка не видит целей в спорте, то надо заканчивать карьеру.

— Не все поняли ваши слова про то, что у Юлии Ступак проблемы с головой. Подумал, что у вас конфликт...

— У меня с Юлей? Серьезно? Ой нет. Вы что! Она моя дочка. Я сказала к тому, что человеку надо в жизни определиться. Мы не можем насильно тащить в спорт, если она не хочет. Два года мы пытаемся с ней найти консенсус в этом отношении. Я хотела бы, чтобы она бегала. Она не готова. Это видно.

— Эти слова — способ ее подначить?

— Да нет! Может это было чуть больше эмоционально сказано. На самом деле мне ее нечего подначивать. Вчера толком не смогли поговорить. Надеюсь, что с ней увижусь. Сядем и, как обычно, поговорим. Кто-то поплачет, кто-то поржет. Я ни в коем случае не хочу ее уколоть. Просто надо определяться.

— Вы на эту тему раньше разговаривали с ней?

— Говорили, конечно. Просто мне сейчас жалко, что по ней сейчас катком начинают ездить. Это тоже не очень. Если уходить, то на какой-то хорошей волне, — сказала Вяльбе «СЭ».