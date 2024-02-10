Вяльбе: «Увидим Устюгова на пьедестале 100 процентов»

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала для «СЭ» четвертое место олимпийского чемпиона Сергея Устюгова в скиатлоне на Спартакиаде сильнейших 2024 в Тюмени.

— Мне кажется, что с каждым стартом у Устюгова будет лучше. Можно понять человека, который не стартовал весь сезон. Я уверена, что мы еще увидим хорошую борьбу с Сашей [Большуновым]. Увидим Серегу на пьедестале 100 процентов. Не знаю, будет ли это здесь или на чемпионате страны. Но видно, что он молодец, — сказала Вяльбе «СЭ».

Победу в скиатлоне одержал Александр Большунов. Второе место занял Илья Семиков, третье — Артем Мальцев.