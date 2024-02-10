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10 февраля, 15:30

Вяльбе: «Увидим Устюгова на пьедестале 100 процентов»

Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала для «СЭ» четвертое место олимпийского чемпиона Сергея Устюгова в скиатлоне на Спартакиаде сильнейших 2024 в Тюмени.

— Мне кажется, что с каждым стартом у Устюгова будет лучше. Можно понять человека, который не стартовал весь сезон. Я уверена, что мы еще увидим хорошую борьбу с Сашей [Большуновым]. Увидим Серегу на пьедестале 100 процентов. Не знаю, будет ли это здесь или на чемпионате страны. Но видно, что он молодец, — сказала Вяльбе «СЭ».

Победу в скиатлоне одержал Александр Большунов. Второе место занял Илья Семиков, третье — Артем Мальцев.

Александр Большунов&nbsp;&mdash; одна из&nbsp;главных звезд Спартакиады-2024. Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Всероссийская Спартакиада 2024
Елена Вяльбе
Сергей Устюгов
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