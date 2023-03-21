Губерниев об условиях FIS для допуска россиян к соревнованиям: «Хотели бы допустить — допустили»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова главы федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) рассматривает осуждение СВО как один из критериев допуска россиян.

«Хотели бы допустить — допустили бы. Все разговоры сейчас по поводу условий — это все равно сотрясание воздуха. Мы как не соревновались, так и не будем соревноваться», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

FIS отстранила российских лыжников от участия в международных соревнованиях в марте 2022 года. Изначально отстранение действовало до конца сезона-2021/22, позднее оно было продлено до конца сезона-2022/23.

23 февраля глава FIS Йохан Элиаш заявил, что организация будет ориентироваться на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) в вопросе допуска россиян к соревнованиям.