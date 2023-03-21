Лыжные гонки
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 14:36

Губерниев об условиях FIS для допуска россиян к соревнованиям: «Хотели бы допустить — допустили»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова главы федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) рассматривает осуждение СВО как один из критериев допуска россиян.

«Хотели бы допустить — допустили бы. Все разговоры сейчас по поводу условий — это все равно сотрясание воздуха. Мы как не соревновались, так и не будем соревноваться», — сказал Губерниев корреспонденту «СЭ» Валерии Яшвили.

FIS отстранила российских лыжников от участия в международных соревнованиях в марте 2022 года. Изначально отстранение действовало до конца сезона-2021/22, позднее оно было продлено до конца сезона-2022/23.

23 февраля глава FIS Йохан Элиаш заявил, что организация будет ориентироваться на рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК) в вопросе допуска россиян к соревнованиям.

Дмитрий Губерниев
Елена Вяльбе
3
Читайте также
Овечкин забил своему любимому вратарю, но «Вашингтон» проиграл. Плей-офф — все дальше
Регбист пропал без вести в США. Его тело обнаружили только спустя 14 месяцев
ВДВ РФ применили специальное оружие против ДРГ ВСУ на Днепре
В Нижнем Новгороде арестовали активы Volkswagen в России по иску «ГАЗа»
Посольство Польши во Франции: слова посла о конфликте с Россией неверно интерпретированы
Ждут ли россиян на Бали и Пхукете
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
В ФФР назвал болтовней сообщение о требовании FIS осудить СВО
Попов считает, что россияне должны вернуться на мировую арену только с гимном и флагом
Журова назвала провокацией требование FIS по допуску Россиян на международные соревнования
В РФС рассказали о переговорах с УЕФА и ФИФА по возвращению российского футбола на международную арену
Федерация фехтования Украины будет бойкотировать турниры с участием россиян
Финляндия отменила турнир по фехтованию из-за допуска россиян
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Журова назвала провокацией требование FIS по допуску Россиян на международные соревнования

Васильев — о требовании FIS осуждения СВО: «Официально тезис «спорт вне политики» не отменяли»
Новости
RSS RSS
Все новости