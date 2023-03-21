Васильев — о требовании FIS осуждения СВО: «Официально тезис «спорт вне политики» не отменяли»

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что FIS рассматривает осуждение СВО как один из критериев допуска россиян. Ранее от этом заявила глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

«Насколько я знаю, официально тезис «спорт вне политики» не отменяли. Люди, которые предлагают тестировать наших спортсменов на предмет принадлежности к СВО или другому, как минимум нарушают закон. Считаю, что у них нет таких полномочий делить спортсменов по политическим признакам. Всегда думал, что спорт — обособленная сфера, которая старается не иметь ничего общего с политикой. Те, кто это предлагает, как минимум нарушают не ими установленные законы, которые были задолго до них. Когда все закончится они, должны будут покинуть свои посты за нарушение основополагающих постулатов», — сказал Васильев «СЭ».

FIS отстранила российских лыжников от участия в международных соревнованиях в марте 2022 года. Изначально отстранение действовало до конца сезона-2021/22, позднее оно было продлено до конца сезона-2022/23.