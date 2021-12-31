Дементьев назвал успехом для Большунова второе место в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Евгений Дементьев оценил выступление Александра Большунова на масс-старте в Оберстдорфе в рамках «Тур де Ски».

«Александр решает свою задачу по набору формы, пытаясь прийти к своему прошлогоднему состоянию, — сказал Дементьев корреспонденту «СЭ» Микеле Антонову. — Поэтому это определенного рода успех. Трасса скоростная, на ней очень сложно убежать. Хотя Александр показал очень хорошую скорость. Таким спортсменам, как Клебо, очень легко удержаться на жесткой трассе. Если бы она была тяжелее, Большунов завершил бы гонку на первом месте. Но это не показатель. Готовность разная».

Большунов в свой день рождения финишировал вторым, уступив только норвежцу Йоханнесу Клебо.

«Тур де Ски» — не ключевое соревнование. Все держат в уме другой старт. Но многодневка еще не закончена. Здесь всякое бывает. Да, Клебо очень силен. Тем более остался спринт, где он один из главных фаворитов. Там Йоханнес наберет достаточно много секунд, которые потом будет сложно отыграть. Будем смотреть», — добавил Дементьев.