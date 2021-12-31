Общий зачет «Тур де Ски» после мужского масс-старта: Большунов занимает третье место
16:03
Российский лыжник Александр Большунов завоевал серебряную медаль в масс-старте свободным стилем на этапе «Тур де Ски» в немецком Оберстдорфе. Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Клебо.
Лыжные гонки.
«Тур де Ски»
Общий зачет
Мужчины
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1 час 9 минут 28 секунд.
2. Пол Голберг (Норвегия) — отставание 45 секунд.
3. Александр Большунов (Россия) — 47,0.
4. Ийво Нисканен (Финляндия) — 1.19,0.
5. Иван Якимушкин (Россия) — 1.40,0...
8. Денис Спицов (Россия) +2.10,0.
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