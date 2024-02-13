Червоткин примет участие в марафоне, несмотря на не очень хорошее самочувствие

Лыжник Алексей Червоткин заявил, что планирует стартовать в гонке на 50 км на Спартакиаде-2024, несмотря на не очень хорошее самочувствие.

«Самочувствие, мягко говоря, не очень. Вроде главный старт сезона, а выступление хуже, чем на Кубках России. Я сам не понимаю, почему так. Может, пошла уже какая-то растренированность, но не должно быть такого, потому что мы провели хороший сбор, спустились сюда, прошли этап Кубка России на приличных скоростях. Нужно хорошенько подумать, потому что объяснения не могу найти. Я планирую бежать 50 км, как бы ни было тяжело, в первую очередь нужно помочь команде набрать максимальное количество очков и участвовать максимально в личных дисциплинах», — приводит слова Червоткина РИА «Новости».

Мужской масс-старт пройдет в субботу, 17 февраля. Начало запланировано на 10:10 мск.