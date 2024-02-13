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Сегодня, 09:23

Червоткин примет участие в марафоне, несмотря на не очень хорошее самочувствие

Ана Горшкова
Корреспондент
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Лыжник Алексей Червоткин заявил, что планирует стартовать в гонке на 50 км на Спартакиаде-2024, несмотря на не очень хорошее самочувствие.

«Самочувствие, мягко говоря, не очень. Вроде главный старт сезона, а выступление хуже, чем на Кубках России. Я сам не понимаю, почему так. Может, пошла уже какая-то растренированность, но не должно быть такого, потому что мы провели хороший сбор, спустились сюда, прошли этап Кубка России на приличных скоростях. Нужно хорошенько подумать, потому что объяснения не могу найти. Я планирую бежать 50 км, как бы ни было тяжело, в первую очередь нужно помочь команде набрать максимальное количество очков и участвовать максимально в личных дисциплинах», — приводит слова Червоткина РИА «Новости».

Мужской масс-старт пройдет в субботу, 17 февраля. Начало запланировано на 10:10 мск.

Александр Большунов&nbsp;&mdash; одна из&nbsp;главных звезд Спартакиады-2024. Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Источник: РИА Новости
Всероссийская Спартакиада 2024
Алексей Червоткин
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