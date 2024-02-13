Лыжи
Кубок мира Чемпионат мира Чемпионат России Олимпиада Новости
Главная
Лыжные гонки

Сегодня, 10:30

Команда Истоминой и Степановой выиграла эстафету на Спартакиаде 2024

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Призеры эстафеты после финиша.
Фото ФЛГР

Команда Архангельской области одержала победу в женской эстафете на Всероссийской спартакиаде 2024.

За команду бежали Алина Пеклецова, Мария Истомина, Светлана Заборская и Вероника Степанова. Они преодолели дистанцию за 1 час 28 минут 23,8 секунды.

Второе место заняла команда Тюменской области (Алиса Жамбалова, Татьяна Сорина, Екатерина Смирнова, Елизавета Пантрина), отставшая от лидера на 20,0 секунды. Тройку лучших замкнула команда Татарстана (Дарья Непряева, Лидия Горбунова, Виктория Трошина, Анастасия Доценко; +27,3).

Александр Большунов&nbsp;&mdash; одна из&nbsp;главных звезд Спартакиады-2024. Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: основная информация

Всероссийская спартакиада 2024. Тюмень

Женщины

Эстафета

1. Архангельская область (Алина Пеклецова, Мария Истомина, Светлана Заборская, Вероника Степанова) — 1 час 28 минут 23,8 секунды

2. Тюменская область (Алиса Жамбалова, Татьяна Сорина, Екатерина Смирнова, Елизавета Пантрина) +20,0

3. Татарстан (Дарья Непряева, Лидия Горбунова, Виктория Трошина, Анастасия Доценко) +27,3.

Всероссийская Спартакиада 2024
Вероника Степанова
Мария Истомина
Татьяна Сорина (Алешина)
3
36
Читайте также
Игры будущего стартуют в Казани 21 февраля
Исполком УЕФА утвердил размеры бонусов для участников Евро 2024
Выявлены новые преступления участников движения АУЕ в Тыве
Рогов сообщил о ликвидации российскими военными элитного офицера ВСУ
В Мариуполе нашли заминированный схрон с оружием и секретной документацией СБУ
В ДНР рассказали о гибели украинских военных из-за бракованного шведского оружия
Популярное видео
Интервью Александра Большунова
Большунов против Клэбо — кто прав?
Сколько золота возьмет Большунов на чемпионате мира?
Финишная разборка на Югорском марафоне
Губерниев: "Мы очень нежно общаемся с Вяльбе"
Прав ли Устюгов, напав на Клебо?
Вяльбе - о кнуте и прянике
Никита Крюков: "Задача на сезон - победить в Кубке мира"
Александр Легков: "Мне есть чему поучиться у спринтеров"
Петухов: "Ставка была на чемпионат мира"
Крюков: "Я больше рад за Петухова!"
Крюков: "Нортуг меня похвалил"
Легков покинул остров невезения
Легков оштрафован, но шансы сохраняет
"Тур де Ски". Четверо россиян в десятке сильнейших
Легков почти догнал Нортуга!
Вылегжанин выиграл этап "Тур де Ски"
Легков стал третьим в "Тур де Ски"
Вылегжанин едва не догнал Нортуга!
Медальный день в Куусамо
Никита Крюков - победитель этапа Кубка мира!
Материалы сюжета: Всероссийская Спартакиада сильнейших 2024: расписание и основные материалы
Москва — не Россия. Почему Спартакиада успешна, хотя в столице ее не замечают?
Галунин занял первое место в лыжном двоеборье на Всероссийской спартакиаде
В мужских лыжах впервые в сезоне победил кто-то кроме Большунова. У команды Сан Саныча только седьмое место
На Спартакиаде победил биатлонист из Сельца. Раньше его обвиняли в блате и называли сыном Драчева
Бывшая лыжница Наталия Шевченко выиграла индивидуальную биатлонную гонку на Спартакиаде 2024
Команда Москвы по санному спорту победила в эстафете на Спартакиаде 2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Червоткин примет участие в марафоне, несмотря на не очень хорошее самочувствие

Тренер Сорин: «Степанова хотела сделать чудо и это чудо сделала»
Новости
RSS RSS
Все новости