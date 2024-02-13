Команда Истоминой и Степановой выиграла эстафету на Спартакиаде 2024

Команда Архангельской области одержала победу в женской эстафете на Всероссийской спартакиаде 2024.

За команду бежали Алина Пеклецова, Мария Истомина, Светлана Заборская и Вероника Степанова. Они преодолели дистанцию за 1 час 28 минут 23,8 секунды.

Второе место заняла команда Тюменской области (Алиса Жамбалова, Татьяна Сорина, Екатерина Смирнова, Елизавета Пантрина), отставшая от лидера на 20,0 секунды. Тройку лучших замкнула команда Татарстана (Дарья Непряева, Лидия Горбунова, Виктория Трошина, Анастасия Доценко; +27,3).

Всероссийская спартакиада 2024. Тюмень

Женщины

Эстафета

1. Архангельская область (Алина Пеклецова, Мария Истомина, Светлана Заборская, Вероника Степанова) — 1 час 28 минут 23,8 секунды

2. Тюменская область (Алиса Жамбалова, Татьяна Сорина, Екатерина Смирнова, Елизавета Пантрина) +20,0

3. Татарстан (Дарья Непряева, Лидия Горбунова, Виктория Трошина, Анастасия Доценко) +27,3.