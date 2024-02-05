Вяльбе жестко ответила мэру Тронхейма, выступившему против участия россиян на ЧМ: «Плевать я на него хотела!»

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова мэра норвежского Тронхейма Кента Ранума, заявившего, что российским спортсмена будут не рады на чемпионате мира 2025 года по лыжным видам спорта.

«Плевать я на него хотела!» — сказала Вяльбе «СЭ».

Российские и белорусские лыжники отстранены от участия в международных соревнованиях с марта 2022 года.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских атлетов на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция) в нейтральном статусе.