Тихонов: «Кто вы, международная Федерация, по сравнению с Вяльбе? Вы отмороженные норвежцы»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что Елену Вяльбе не переизбрали в совет Международной федерации лыжного спорта.

«Кто вы, международная Федерация, по сравнению с Вяльбе? Вы отмороженные норвежцы. Вы экономически уже рухнули. Вы будете умолять, чтобы мы вернулись. Мы с нашими богатствами создадим свои федерации, а в Европе с сегодняшним климатом скоро снега не останется. Никто так не проводил мероприятия, как это делала Россия. Пусть Елена Валерьевна не переживает, они сами будут нуждаться в нас. Зритель идет на легенду, на Большунова, все же знают, что норвежцы во всех зимних видах спорта — астматики. И мы об этом будем говорить. Финишировать в соплях по 10 сантиметров — стыдобище», — сказал Тихонов «СЭ».

Выборы прошли в четверг на конгрессе FIS в Милане. Вяльбе получила 48 голосов из 115, она заняла последнее место из 23 кандидатов.