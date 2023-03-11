Бородавко объяснил снятие Большунова с Казанского лыжного марафона

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал «СЭ» снятие Александра Большунова с Казанского лыжного марафона.

«У нас в плане не стояло участие Александра в марафоне. Оно было возможно, но все зависело от его самочувствия. Поэтому приняли решение, что в связи с не самым лучшим самочувствием, он стартовать не будет», — сказал Бородавко «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что Большунов пропустит марафон, который состоится 12 марта в Казани.