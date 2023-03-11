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Сегодня, 16:07

Ступак и Якимушкин стали победителями Сахалинского лыжного марафона

Ана Горшкова
Корреспондент
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Иван Якимушкин и Юлия Ступак победили на Сахалинском лыжном марафоне имени Игоря Фархутдинова.

Второе место у мужчин занял Денис Спицов. Тройку замкнул Андрей Мельниченко.

Среди женщин второй в гонке стала Анастасия Прокофьева, третьей — Ольга Царева.

Лыжные гонки

Сахалинский лыжный марафон им. Фахрутдинова

50 км, свободный стиль

Мужчины

1. Иван Якимушкин

2. Денис Спицов

3. Андрей Мельниченко

Женщины

1. Юлия Ступак

2. Анастасия Прокофьева

3. Ольга Царева

Юлия Ступак (Белорукова)
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