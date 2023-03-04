Бородавко объяснил сход Истоминой с дистанции в гонке на 30 км на «Чемпионских высотах»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о сходе лыжница Марии Истоминой с дистанции в гонке на 30 км классическим стилем на «Чемпионских высотах», которые проходят в Малиновке (Архангельская область).

«Надеялся на Машу Истомину, но у нее, были проблемы — прострелило спину, и она была вынуждена сойти. Она всю гонку терпела, и на одновременном ходе прострелило сильнее, и поэтому пришлось сойти. В целом гонкой доволен, великолепная погода, замечательная лыжня, спортсменки бежала в свою силу, радовали нас. Были несколько незначительных падений, но в целом всё прошло хорошо», — приводит слова Бородавко «Чемпионат».

Победительницей масс-старта стала Наталья Непряева, на втором месте финишировала Анастасия Кулешова. Замкнула тройку Анастасия Прокофьева.