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Сегодня, 14:21

Бородавко объяснил сход Истоминой с дистанции в гонке на 30 км на «Чемпионских высотах»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о сходе лыжница Марии Истоминой с дистанции в гонке на 30 км классическим стилем на «Чемпионских высотах», которые проходят в Малиновке (Архангельская область).

«Надеялся на Машу Истомину, но у нее, были проблемы — прострелило спину, и она была вынуждена сойти. Она всю гонку терпела, и на одновременном ходе прострелило сильнее, и поэтому пришлось сойти. В целом гонкой доволен, великолепная погода, замечательная лыжня, спортсменки бежала в свою силу, радовали нас. Были несколько незначительных падений, но в целом всё прошло хорошо», — приводит слова Бородавко «Чемпионат».

Победительницей масс-старта стала Наталья Непряева, на втором месте финишировала Анастасия Кулешова. Замкнула тройку Анастасия Прокофьева.

Источник: https://www.championat.com/skiing/news-5019033-borodavko-obyasnil-shod-istominoj-s-distancii-v-gonke-na-30-km-na-chempionskih-vysotah.html
Мария Истомина
Юрий Бородавко
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