Лыжница Степанова не могла встать несколько минут после гонки в Малиновке
Российская лыжница, олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова с трудом восстановилась после финиша марафона на 30 километров на «Чемпионских высотах» в Малиновке.
После пересечения финишной черты ей стало плохо — лыжница держалась за живот. Веронику приводили в чувство врачи, тренер Егор Сорин звал скорую помощь.
Позднее 22-летнюю спортсменку унесли на носилках. Степанова долгое время лидировала в гонке, но финишировала девятой.
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