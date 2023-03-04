Лыжница Степанова не могла встать несколько минут после гонки в Малиновке

Российская лыжница, олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова с трудом восстановилась после финиша марафона на 30 километров на «Чемпионских высотах» в Малиновке.

После пересечения финишной черты ей стало плохо — лыжница держалась за живот. Веронику приводили в чувство врачи, тренер Егор Сорин звал скорую помощь.

Позднее 22-летнюю спортсменку унесли на носилках. Степанова долгое время лидировала в гонке, но финишировала девятой.