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Сегодня, 13:07

Лыжница Степанова не могла встать несколько минут после гонки в Малиновке

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Вероника Степанова после финиша.

Российская лыжница, олимпийская чемпионка в эстафете Вероника Степанова с трудом восстановилась после финиша марафона на 30 километров на «Чемпионских высотах» в Малиновке.

После пересечения финишной черты ей стало плохо — лыжница держалась за живот. Веронику приводили в чувство врачи, тренер Егор Сорин звал скорую помощь.

Позднее 22-летнюю спортсменку унесли на носилках. Степанова долгое время лидировала в гонке, но финишировала девятой.

Вероника Степанова
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