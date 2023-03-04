Врач сборной России объяснил плохое самочувствие лыжницы Степановой на финише марафона

Врач сборной России по лыжным гонкам Роман Эрлихман заявил, что плохое самочувствие олимпийской чемпионки по лыжным гонкам Вероники Степановой по окончании гонки на 30 км на турнире «Чемпионские высоты» в Малиновке (Архангельская область) является обычной ситуацией, которая случается у спортсменов.

«Обычная ситуация, на финише у спортсменки случился спазм мышц живота. Будет проведено определенное обследование, будут даны определенные лекарственные препараты. Все пройдет, это не та ситуация, которая должна заставить тревожиться. Такое случается у спортсменов, особенно у лыжников», — приводит слова Эрлихмана ТАСС.

В субботу Степанова финишировала девятой в марафонской гонке на «Чемпионских высотках». После пересечения финишной линии спортсменка упала на землю и держалась руками за область в районе живота.