Бородавко назвал насыщенным предстоящий лыжный сезон в России

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко считает, что нынешний спортивный лыжный сезон в России будет насыщенным, он максимально усложнен для исключения потери соревновательной практики у ведущих лыжников страны.

«Сейчас мы решаем те задачи, которые есть. И видим, что нас не пустят на этапы Кубка мира, поэтому, чтобы не потерять соревновательную практику, максимально усложнили всю подготовку в текущем сезоне. Он будет очень насыщенным. Для всех спортсменов у нас определены в этом сезоне главные старты: спартакиада, чемпионат России, а также многоэтапный Кубок России, финал которого пройдет в Кировске в апреле 2024 года. При этом Кубок России постарались сделать как этапы Кубка мира», — приводит слова Бородавко ТАСС.

Планируется, что в Ханты-Мансийске представители сборной России по лыжным гонкам пробудут до 12 ноября.