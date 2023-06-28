Бородавко анонсировал уравнение дистанций для женщин и мужчин в России

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал корреспонденту «СЭ» о дистанциях, которые могут уравнять в России для мужчин и женщин в следующем сезоне.

«Федерация лыжных гонок уже планирует часть дистанций у девочек провести именно в уравненном формате. Мы пытаемся двигаться вместе с теми решениями, которые принимает FIS и МОК, чтобы во время участий на международной арене для нас это не было каким-то откровением. Мы знаем, к чему готовиться и в тренировочном плане, и в соревновательном», — сказал Бородавко «СЭ».

Равные дистанции мужских и женских гонок в соревнованиях лыжников начнутся с Олимпиады 2026 года.

МОК по предложению FIS сократил число участников командных соревнований в лыжном двоеборье и в прыжках на лыжах с четырех до двух.