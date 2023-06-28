Бородавко — о звездной сборной Архангельской области: «В лучшем лыжном центре должны быть лучшие спортсмены»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко объяснил корреспонденту «СЭ» концентрацию звездных лыжников в сборной Архангельской области.

«Действительно туда приглашают самых именитых, лучших лыжников России. В области создается новый спортивный комплекс, лыжный стадион, который позиционируется как стадион не только лучший в России, но, может быть, и в мире. Он обладает потенциальной возможностью проведения этапов Кубка мира. В лучшем лыжном центре должны быть лучшие спортсмены», — сказал Бородавко «СЭ».

Недавно в сборную Архангельской области вошли Алексей Червоткин, Вероника Степанова, Мария Истомина, Савелий Коростелев и Алина Пеклецова. Олимпийский чемпион Александр Большунов также представляет Архангельскую область.

В сентябре на базе в Малиновке пройдет чемпионат России по лыжероллерам, где спортсмены впервые будут выступать за Архангельскую область.