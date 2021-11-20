Большунов может пропустить первый в сезоне этап Кубка мира по лыжным гонкам

Чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов еще не решил, будет ли выступать на первом в сезоне этапе Кубка мира, который пройдет в финской Руке.

В субботу Большунов впервые с августа принял участие в соревнованиях. В прошлом месяце спортсмен перенес операцию, которая потребовалась после ошибки при лечении зуба.

«Все будет зависеть от его состояния. Возможно, окончательное решение он примет завтра после гонки. Он должен решить, каким путем набирать форму: через старты или продолжить тренировочную программу без них», — сообщил тренер спортсмена Юрий Бородавко ТАСС.

В первой после операции гонке — на 15 км классическим стилем — Большунов занял пятое место. Соревнования, которые для сборной России являются отборочными, проходят в финском Муонио.

Большунов является действующим победителем Кубка мира. Первый в новом сезоне этап пройдет с 26 по 28 ноября.