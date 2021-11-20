Лыжные гонки
Чемпионат мира
Новости
Статьи Календарь / Результаты Двоеборье Прыжки с трамплина
Новости   //    Лыжные гонки

Сорина выиграла индивидуальную гонку в Муонио, Непряева заняла второе место

14:36

Россиянка Татьяна Сорина выиграла индивидуальную гонку на 10 км классическим стилем в рамках контрольных стартов сборной России по лыжным гонкам.

Сорина преодолела дистанцию за 27 минут и 55,2 секунды. Второе место заняла другая россиянка, Наталья Непряева (отставание — +2,1 секунды), на третьей строчке — австрийка Тереза Штадлобер (+19,2).

Еще одна представительница России Юлия Ступак показала 9-й результат (+1.02,1).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора
Читайте также
Американская пара разбилась во время проката в Варшаве: в Польше прервали турнир по фигурному катанию
Названа причина смерти Валерия Гаркалина
1