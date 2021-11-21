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Мальцев стал первым в коньковой «разделке» на контрольных стартах сборной России, Большунов — третий

13:04
Артем Мальцев. Фото Reuters
Артем Мальцев. Фото Reuters
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Россиянин Артем Мальцев стал победителем индивидуальной гонки на 15 км свободным стилем в Муонио (Финляндия). Гонка проходила в рамках контрольных стартов сборной России по лыжам. Вторым стал Иван Якимушкин, третье место — у лидера команды Александра Большунова.

Время Артема Мальцева — 33.31,6 секунды, у Якимушкина — отставание 6,5, Результат Большунова +10,9.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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