Мальцев стал первым в коньковой «разделке» на контрольных стартах сборной России, Большунов — третий
13:04
Россиянин Артем Мальцев стал победителем индивидуальной гонки на 15 км свободным стилем в Муонио (Финляндия). Гонка проходила в рамках контрольных стартов сборной России по лыжам. Вторым стал Иван Якимушкин, третье место — у лидера команды Александра Большунова.
Время Артема Мальцева — 33.31,6 секунды, у Якимушкина — отставание 6,5, Результат Большунова +10,9.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю