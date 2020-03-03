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Ардашев завоевал золото на молодежном чемпионате мира

15:17
Сергей Ардашев. Фото Instagram
Сергей Ардашев. Фото Instagram

Российский лыжник Сергей Ардашев завоевал золото в индивидуальной гонке на молодежном чемпионате мира в немецком Обервизентале.

Второе место у норвежца Харальда Амундсена, замкнул тройку француз Юго Лапалю.

Молодежный чемпионат мира проходит в Германии с 29 февраля по 7 марта.

Обервизенталь (Германия)
Молодежный чемпионат мира
Мужчины
Индивидуальная гонка, 15 км (К)
1. Сергей Ардашев (Россия) — 36.26,4
2. Харальд Амундсен (Норвегия) — отставание 1.02,0
3. Юго Лапалю (Франция) — 1.36,6...
9. Андрей Кузнецов (Россия) — 2.07,0...
22. Евгений Семяшкин (Россия) — 3.00,9
23. Владислав Вечканов (Россия) — 3.01,1

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