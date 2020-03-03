Ардашев завоевал золото на молодежном чемпионате мира
15:17
Российский лыжник Сергей Ардашев завоевал золото в индивидуальной гонке на молодежном чемпионате мира в немецком Обервизентале.
Второе место у норвежца Харальда Амундсена, замкнул тройку француз Юго Лапалю.
Молодежный чемпионат мира проходит в Германии с 29 февраля по 7 марта.
Обервизенталь (Германия)
Молодежный чемпионат мира
Мужчины
Индивидуальная гонка, 15 км (К)
1. Сергей Ардашев (Россия) — 36.26,4
2. Харальд Амундсен (Норвегия) — отставание 1.02,0
3. Юго Лапалю (Франция) — 1.36,6...
9. Андрей Кузнецов (Россия) — 2.07,0...
22. Евгений Семяшкин (Россия) — 3.00,9
23. Владислав Вечканов (Россия) — 3.01,1