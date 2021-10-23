Александр Тихонов: «Успехи Веденина не были по достоинству оценены при его жизни»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отметил, что победы двукратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Вячеслава Веденина не были по достоинству оценены при его жизни.

Веденин умер в возрасте 80 лет. Он стал первым советским лыжником, выигравшим золото в индивидуальной гонке Олимпиады. На Играх 1972 года в Саппоро Веденин принес победу советской эстафетной мужской команде, уходя на свой этап с отставанием от лидера — норвежца Йохтса Харвикена.

«Мы с ним были большие друзья. На предолимпийской неделе, которая проходила в Саппоро, Слава ко мне подошел и сказал, что у них нет четвертого в эстафету на пробу трассы. «Тишка, пробежишь первый этап?» — спросил меня. И мы тогда обыграли всех», — цитиурет ТАСС Тихонова.

«Мы с ним много тренировались вместе у Павла Константиновича Колчина. Я могу сказать, что это настоящий герой Советского Союза, и он стал им еще в Саппоро-1972, когда обыграл в эстафете норвежца Харвикена. Я думаю, Веденин не был при жизни оценен по достоинству. Он был очень скромным и сочетал в себе все лучшие качества человека, мужчины, друга», — добавил Тихонов.

Также на Олимпиаде-1972 Веденин стал бронзовым призером в гонке на 50 км, на Играх 1968 года в Гренобле он завоевал серебряную медаль (гонка на 50 км). Веденин — четырехкратный чемпион мира.