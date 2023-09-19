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Сегодня, 12:43

Алина Пеклецова выиграла на Всероссийских соревнованиях по кроссу в Малиновке

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российская лыжница Алина Пеклецова выиграла кросс на 5 км в рамках Всероссийских соревнований в Малиновке.

Спортсменка преодолела дистанцию за 18 минут 03,9 секунды.

Второй в забеге стала Дарья Непряева (+32,3 секунды), а третьей — Лидия Горбунова (+1.03,9).

Кросс. Всероссийские соревнования, Малиновка

5 км, женщины

1. Алина Пеклецова (Архангельская область/Вологодская область) — 18.03,9
2. Дарья Непряева (Республика Татарстан) +32,3 секунды
3. Лидия Горбунова (Республика Татарстан) +1.03,9

Дарья Непряева
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