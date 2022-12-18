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Сегодня, 15:30

Большунов — Степановой: «Мы не подписчиками меряемся, а наградами»

Большунов заявил, что он не мерится количеством подписчиков со Степановой
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов во время общего пресс-подхода лыжников в Кирово-Чепецке пошутил, что олимпийской чемпионке Веронике Степановой не удастся обогнать его по количеству наград.

— Вероника, вы вчера написали, что Наталья Непряева недосягаема, однако в разделке удалось ее обойти.

Степанова: — Я вообще решила поскромничать. Хотела написать, что Наташа выиграла вчера, а сегодня моя очередь.

— Кто в российском Telegram может составить вам конкуренцию?

Степанова: — Не знаю. Наверное, Саша Большунов. У него вроде больше подписчиков.

Большунов: — Мы не подписчиками меряемся, а наградами.

Степанова: — У меня еще есть время догнать.

Большунов: — Прямо сразу до свидания.

— Не даете Веронике вообще шансов догнать?

Большунов: — Я стараюсь.

Степанова: — Он не такой медийный.

Александр Большунов
Вероника Степанова
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