Большунов победил в классической разделке на 15 км, Тимашов — 2-й, Червоткин — 3-й

Российский лыжник Александр Большунов выиграл классическую разделку свободным стилем на четвертом этапе Кубка России в Кирово-Чепецке.

Он преодолел дистанцию в 15 км за 41 минуту и 14,7 секунды. Вторую строчку занял Антон Тимашов (39,9), третью — Алексей Червоткин (+46,3).

Кубок России-2022/23 по лыжным гонкам

4-й этап

Кирово-Чепецк

Мужчины, 15 км, классический стиль

1. Александр Большунов — 41.14,7

2. Антон Тимашов — +39,9

3. Алексей Червоткин — 46,3

4. Илья Семиков — 52,7

5. Денис Спицов — 1.27,9

6. Евгений Белов — 1.44,3

7. Андрей Собакарев — 1.48,9

8. Иван Якимушкин — 1.53,2

9. Евгений Семяшкин — 2.31,1

10. Александр Гребенько — 2.36,5