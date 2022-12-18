Олимпийский чемпион Скобов: «Без наших спортсменов Кубок мира — это как первенство бани»
Олимпийский чемпион Скобов считает, что без россиян Кубок мира является «первенством бани»
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Юрий Скобов поделился мнением об отстранении российских спортсменов от международных стартов.
— Все знают абсолютно, что победители гонок Кубка мира без наших спортсменов — это не чемпионы. Вот когда наших обыграют... Хотя еще неизвестно, кто бы из них выиграл. Думаю, что наши бы победили 100 процентов. Без нас это примерно как первенство бани, — сказал Скобов.
В феврале 2022 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям не допускать россиян и белорусов к участию в международных соревнованиях. 9 декабря этого года МОК продлил рекомендации отстранять российских спортсменов от международных соревнований.
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