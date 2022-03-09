Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на приостановку контракта французского производителя лыж Rossignol с олимпийским чемпионом Александром Большуновым.

«Я так понимаю, что у нас в России никто лыжи не делает. Не выступать же Большунову на деревянных лыжах теперь, — сказал Губерниев «СЭ». — Нужно искать ту компанию, которая еще не отвернулась от нас. Очень жаль, что Rossignol поддался этому поветрию санкций. Мне горько за Сашу Большунова. От этой приостановки контракта пострадают все — и Сан Саныч, и французская компания. К сожалению, в этой ситуации потеряют все».

Французский производитель лыж также прекратил сотрудничество с другими российскими спортсменами.