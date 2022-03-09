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Сегодня, 18:30

«От этого пострадают все!» Губерниев — о приостановке контракта французского производителя лыж с Большуновым

Губерниев считает, что от приостановки контракта Rossignol с Большуновым пострадают все
Антон Иванов

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на приостановку контракта французского производителя лыж Rossignol с олимпийским чемпионом Александром Большуновым.

«Я так понимаю, что у нас в России никто лыжи не делает. Не выступать же Большунову на деревянных лыжах теперь, — сказал Губерниев «СЭ». — Нужно искать ту компанию, которая еще не отвернулась от нас. Очень жаль, что Rossignol поддался этому поветрию санкций. Мне горько за Сашу Большунова. От этой приостановки контракта пострадают все — и Сан Саныч, и французская компания. К сожалению, в этой ситуации потеряют все».

Французский производитель лыж также прекратил сотрудничество с другими российскими спортсменами.

Александр Большунов
Дмитрий Губерниев
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