Большунов выиграл скиатлон на чемпионате России в Сыктывкаре и стал десятикратным чемпионом страны
Александр Большунов стал десятикратным чемпионом России по лыжным гонкам
Александр Большунов выиграл скиатлон на 30 километров на чемпионате России в Сыктывкаре.
Большунов преодолел дистанцию за 1 час, 14 минут и 59,4 секунды. Лыжник стал десятикратным чемпионом России.
Второе место занял Илья Семиков, на третьей строчке — Станислав Волженцев.
В женском скиатлоне, который прошел перед мужской гонкой, победу одержала Наталья Непряева.
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