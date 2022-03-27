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Большунов выиграл скиатлон на чемпионате России в Сыктывкаре и стал десятикратным чемпионом страны

Александр Большунов стал десятикратным чемпионом России по лыжным гонкам
Иван Торопцев
Корреспондент
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Александр Большунов.
Фото Reuters

Александр Большунов выиграл скиатлон на 30 километров на чемпионате России в Сыктывкаре.

Большунов преодолел дистанцию за 1 час, 14 минут и 59,4 секунды. Лыжник стал десятикратным чемпионом России.

Второе место занял Илья Семиков, на третьей строчке — Станислав Волженцев.

В женском скиатлоне, который прошел перед мужской гонкой, победу одержала Наталья Непряева.

Сборная России по лыжным гонкам
Александр Большунов
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