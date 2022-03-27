Наталья Непряева выиграла скиатлон на чемпионате России по лыжным гонкам

Наталья Непряева завоевала золото в скиатлоне на чемпионате России по лыжным гонкам

Наталья Непряева выиграла скиатлон на 15 километров на чемпионате России по лыжным гонкам в Сыктывкаре.

Непряева преодолела дистанцию за 42 минуты и 37,5 секунды. 26-летняя россиянка стала шестикратной чемпионкой страны.

Второе место заняла Екатерина Смирнова, которая проиграла Непряевой 4,4 секунды. На третьей строчке — Анастасия Рыгалина, уступившая победительнице 24,3 секунды.

Сегодня в рамках чемпионата России в Сыктывкаре также состоится мужской скиатлон. Начало гонки — в 12.15 (мск).