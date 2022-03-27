В FIS призвали поддержать отстраненных российских лыжников

Директор по лыжным гонкам Международной федерации лыжного спорта (FIS) француз Пьер Миньери заявил, что иностранные спортсмены должны поддерживать россиян, а не критиковать их.

«Хотелось бы больше понимания со стороны зарубежных коллег. Если мы хотим, чтобы что-то изменилось, нужно что-то делать, чтобы приблизить их к нам. Нужно не отвергать, а поддерживать», — передает слова Миньери «РИА Новости Спорт» со ссылкой NRK.

Российские спортсмены отстранены от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.