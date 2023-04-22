36-летняя лыжница Доценко поставила себе «четверку» по итогам сезона 2022/23

Российская лыжница Анастасия Доценко в интервью «СЭ» подвела итоги завершившегося сезона для себя лично.

«За прошедший сезон могу поставить себе, пожалуй, твердую четверку. Все основные старты сезона я в целом отработала хорошо. Для меня нет принципиальной разницы, новое поколение, старое. Лидеры они сейчас или не лидеры.

Новое поколение ничем не отличается от предыдущего. В том плане, что все мы люди, со всеми можно и нужно бороться. Это я и собираюсь делать, конкурировать. Как и со всеми остальными», — сказала Доценко.

Доценко по итогам сезона-2022/23 заняла 18-е место в общем рейтинге Всероссийской федерации лыжных гонок.